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Gündem Bakanlıktan Şimşek hakkındaki iddialara yalanlama: Hiçbir iş ilişkisi, bağı veya ortaklığı yoktur!
Gündem

Bakanlıktan Şimşek hakkındaki iddialara yalanlama: Hiçbir iş ilişkisi, bağı veya ortaklığı yoktur!

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Bakanlıktan Şimşek hakkındaki iddialara yalanlama: Hiçbir iş ilişkisi, bağı veya ortaklığı yoktur!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek hakkında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Şimşek'in adı geçen aracı kurumun sahip ve yöneticileriyle herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağının bulunmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede çıkan köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu köşe yazısında bir kişinin dilekçesinde üçüncü bir şahsa atfettiği ifadelere dayanılarak Bakan Şimşek hakkında asılsız imalarda bulunulduğu vurgulandı.

TİCARİ İLİŞKİ İDDİALARINA YALANLAMA

Açıklamada, Bakan Şimşek’in haberde adı geçen aracı kurum veya bu kurumun ortak ve yöneticileriyle gerek İngiltere’de gerekse başka bir ülkede; görev öncesi ya da sonrası dönemde hiçbir ticari ilişkisinin, ortaklığının veya iş bağının bulunmadığı altı çizildi.

İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama; "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur.

Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır.

Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez.

Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir.

Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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