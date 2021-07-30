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Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 9 bin göçmen sınırların açılması için bekliyor
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Dünya

Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 9 bin göçmen sınırların açılması için bekliyor

Kolombiya'nın kuzeyindeki Antioquia yönetim bölgesinde, çoğunluğu Haitili 9 bin göçmen ABD'ye gitmek için sınırların açılmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 07:27:00 -
Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 9 bin göçmen sınırların açılması için bekliyor

Ülkelerindeki içi karışıklıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle Necocli kasabasına gelen 9 bini aşkın göçmen, ABD'ye ulaşmak için Kolombiya Panama sınırının açılmasını istiyor.

Kolombiya göç yetkilileri, göçmenlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, ülkenin sınırlarında ve yollarında düzensiz geçişlerin durdurulması için önlemlerin arttırılacağını açıkladı.

Yılbaşından bu yana sayıları 25 bine yaklaşan düzensiz göçmen tespit edildiğini dile getiren yetkililer, çetelerin göçmenleri sömürdüğünü ve cinsel istismar yaptığını söyledi.

Kolombiya Göçü Direktörü Juan Francisco Espinosa, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 200 kişinin yakalandığını belirterek, "Kaçakçılar, göçmenleri kullanarak kuzeye doğru uyuşturucu kuryeliği yaptırıyorlar, göçmen kaçakçılarına tolerans tanınmayacak. Bunlar, vicdansız ve insan ticareti yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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