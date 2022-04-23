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Dünya Kolombiya'da toprak kayması sonucu 5 kişi öldü
Dünya

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 5 kişi öldü

Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 07:51:00 -
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 5 kişi öldü

Ülkenin Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Viota ile Cachipay kasabalarında, sağanak yağışların ardından toprak kayması yaşandı.

Yetkililer, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Çok sayıda evin zarar gördüğü şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar çamur yığınına döndü.

Meteoroloji ve Çevre Araştırmaları Enstitüsünün tahminlerine göre, bölgede sağanak yağış devam edecek.

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