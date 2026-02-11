  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler... Şeytanın çocuklarına geçit yok! Satanistler Akit'i hedef aldı Epstein rezaletinde karartma girişimi: Sapkınların suç ortağı af pazarlığına soyundu! P.ç ne demek onu da mı bilmiyorsun? Küfürbaz Özgür'den küfürlere komik savunma İP’li hadsiz Mehmet Emin Korkmaz ihraç edildi! Lütfü Türkkan’a sahip çıkanlar bu kez doğruyu yaptı Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi Alman devinden sapık Epstein itirafı: Evet hataydı... Anıtkabir’i 15 yılda yapanlar 455 bin konuta laf atıyor! CHP’den deprem konutlarına yine çamur Televizyonunuza sadece o mu çıkıyor? Sözcü’den Erman Toroğlu sahtekârlığı Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’
Dünya Kolombiya’da suikast gölgesinde helikopter uçuşu! Gustavo Petro Karayipler'de "ölüm rotasından" son anda döndü
Dünya

Kolombiya’da suikast gölgesinde helikopter uçuşu! Gustavo Petro Karayipler'de "ölüm rotasından" son anda döndü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kolombiya’da suikast gölgesinde helikopter uçuşu! Gustavo Petro Karayipler'de "ölüm rotasından" son anda döndü

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Latin Amerika’da tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde, kendisine yönelik hazırlanan hain bir suikast planını son dakika manevrasıyla atlattığını duyurdu. Kabine toplantısında konuşan Petro, Karayip kıyılarına iniş yapmaya hazırlanan helikopterine yönelik ateş açılacağına dair istihbarat aldıklarını belirterek; pilotun rotayı aniden açık denize kırdığını ve 4 saat boyunca bilinmeze doğru uçarak hayatta kaldığını açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, olası bir suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıkladı. Kabine toplantısında konuşan Petro, Pazartesi günü helikopter ile seyahat ettiğini ancak Karayip kıyısındaki varış noktasına yakın saldırıya uğrayacaklarına dair istihbarat aldıklarını söyledi. Bunun üzerine helikopterin acil bir rota değişikliği yaptığını aktaran Petro, "4 saat boyunca açık denize doğru yol aldık ve gitmememiz gereken bir yere vardık. Böylece öldürülmekten kurtuldum" ifadelerini kullandı. Rota değişikliği kararının çok hızlı bir şekilde alındığını yineleyen Petro, "Bunu neden yaptığımızı hatırlamıyorum ama yaptık" dedi. Petro, helikopterini hedef alması beklenen kişi ya da grupların kim olduğu konusunda detay paylaşmadı.

 

Hedefte olduğunu iddia etmişti

Kolombiya’nın ilk sol görüşlü başkanı olan Petro, Ağustos 2022’de göreve gelmesinden bu yana suç şebekelerinin kendisini öldürmeye çalıştığı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. Uyuşturucu kartelleri ve silahlı grupların hedefinde olduğunu savunan Petro, ülkenin istihbarat teşkilatının uçağına yönelik olası saldırıları önlediğini iddia etmişti. Eleştirmenler, kamuoyunun erişimine açık kanıtların yetersizliğini gerekçe göstererek Petro’nun iddialarının gerçekliğini sorgulamıştı.

Kolombiya lideri Petro "ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti" Petro'ya Trump ayarı
Kolombiya lideri Petro “ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti” Petro'ya Trump ayarı

Dünya

Kolombiya lideri Petro “ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti” Petro'ya Trump ayarı

Kolombiya sel sularına teslim: 6 ölü, 15 bin mağdur!
Kolombiya sel sularına teslim: 6 ölü, 15 bin mağdur!

Dünya

Kolombiya sel sularına teslim: 6 ölü, 15 bin mağdur!

ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor
ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor

Dünya

ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23