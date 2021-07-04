  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 genç yaşamını yitirdi
İlber Ortaylı'dan İstanbul uyarısı: Rahat uyunamaz
300'den fazla Afgan askeri Tacikistan'a sığındı
Otomobil Arpa yüklü traktörle çarpıştı
Dünya Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 genç yaşamını yitirdi
Dünya

Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 genç yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 genç yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 07:48:00 -
Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 genç yaşamını yitirdi

Kolombiya basınında çıkan habere göre, silahlı gruplar Balboa kasabasına bağlı El Mango Algelia köyünde saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, sorumluların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölge sakinlerinin iddiasına göre, silahlı kişilerce yolları kesilen gençler kafalarına kurşun sıkılarak infaz edildi.

Yılın başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde silahlı grupların saldırılarında 50'tan fazla kişi öldü, şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay