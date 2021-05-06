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Dünya Kolombiya'da polis yoksul halkla dalga geçti
Dünya

Kolombiya'da polis yoksul halkla dalga geçti

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformunu protesto eden yoksul halk polis tarafından aşırı şiddete mağruz kalıyor. Resmi olmayan bilgilere göre yüzlerce ölü ve yaralı olduğu belirtilirken polisin yoksul halk ile dalga geçmesi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 03:47:00 -

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler ülke geneline yayıldı.

Polisin ateş açarak yüzlerce kişiyi öldürüp yaraladığı bilgisi gelirken, bazı polislerin yoksul halkla dalga geçen videoları da büyük tepki çekti.

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