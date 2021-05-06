Kolombiya'da polis halka ateş açtı!

Kolombiya'da halk 'vergi yasası' adı altında hükümetin halktan 6,3 milyar dolar toplamasına karşı çıktı. Hastanelerin özelleştirilmesi ve pandemide 75 bine yaklaşık insanın hayatını kaybetmesi, yolsuzluk ve işsizlik gibi sorunlar da halkı sokağa döken sebepler arasında.

Devam eden protestolarda polis Kolombiya halkına ateş açtı. Twitter'da #SOSColombiaNosEstanMatando etiketine yapılan paylaşımlarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisi verildi