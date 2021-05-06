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Dünya Kolombiya'da polis halka ateş açtı!
Dünya

Kolombiya'da polis halka ateş açtı!

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da 28 Nisan'da başlayan protestolar sonucu halk, hükümete vergi reformu yasa tasarısını geri çektirmişti. Devam eden protestolarda polis halkın üzerine ateş açtı. Gelen bilgilere göre çok sayıda yaralı ve ölü olduğu söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 03:18:00 - 2021-05-06 03:22:26

Kolombiya'da halk 'vergi yasası' adı altında hükümetin halktan 6,3 milyar dolar toplamasına karşı çıktı. Hastanelerin özelleştirilmesi ve pandemide 75 bine yaklaşık insanın hayatını kaybetmesi, yolsuzluk ve işsizlik gibi sorunlar da halkı sokağa döken sebepler arasında.

Devam eden protestolarda polis Kolombiya halkına ateş açtı. Twitter'da #SOSColombiaNosEstanMatando etiketine yapılan paylaşımlarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisi verildi

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