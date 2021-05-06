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Dünya Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı
Dünya

Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı

Latin Amerika ülkesi kan gölüne dönerken ülkede tam bir iç savaş manzarası hakim. Polisin yargısız infaz yaptığı ve bazı evleri de ateşe verdiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 04:45:00 -

Kolombiya'da yaşayan bir Türk'ün verdiği bilgiler kan donduracak cinsten. Vergi ve yoksulluk nedeniyle protestoların yaşandığı Kolombiya'da ortalık kan gölüne döndü. Yüzlerce ölü ve yaralının olduğu ülkede polisin bazı evlere zorla girip katliam yaptığı iddia edildi. Karantinayı bahane eden polisin evleri basıp halkı kurşunladığı iddia ediliyor. Başkent Bogota'nın bazı mahallelerinde ise polisin evleri kundakladığı da iddialar arasında.

Ülkede 28 Nisan'da başlayan eylemler gider şiddetlenirken, olayların başlamasına neden olan vergi reformu iptal edilmesine rağmen halk gösterileri sürdürüyor. Bazı yerlerde ise sol örgütlerin polislere saldırdığı bildiriliyor.

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