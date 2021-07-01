Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bini aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 610 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 544'e çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 908 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 240 bin 982'ye, iyileşenlerin sayısı da 27 bin 846 artarak 3 milyon 936 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 256 bin 87 vaka ile başkent Bogota ve 643 bin 88 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 185 bin 970'e ulaştığı Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 17 milyon 941 bin 952 kişiye 1. doz, 6 milyon 566 bin 762 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.