Kolombiya'da kimse ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi
Gündem

Kolombiya'da kimse ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kolombiya'da kimse ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya güvenlik güçleri, ülkenin Pasifik kıyısındaki Buenaventura Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, alçı torbalarına gizlenmiş tam 14 ton kokain ele geçirildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başarılı operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak, "Tek bir kişi bile ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi" ifadeleriyle polis ekiplerini tebrik etti.

Kolombiya güvenlik güçleri, ülkenin Pasifik kıyısındaki Buenaventura Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, son 10 yılın en büyük uyuşturucu yakalamalarından birine imza attı. Konteynerlerdeki alçı torbalarına gizlenmiş tam 14 ton kokain ele geçirildi

Emniyet yetkilileri, Hollanda'ya gönderilmesi planlanan kokainin piyasa değerinin yaklaşık 388 milyon dolar olduğunu bildirdi.

PETRO: "TEK KİŞİ BİLE ÖLMEDEN"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başarılı operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak, "Tek bir kişi bile ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi" ifadeleriyle polis ekiplerini tebrik etti.

Operasyon, ABD'nin Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmasının ve Petro hakkında yaptırımlar uygulama kararı almasının ardından gerçekleşti. Petro, daha önceki açıklamalarında kendisini uyuşturucu örgütleriyle mücadelede tarihin en başarılı Cumhurbaşkanı olarak nitelemişti.

