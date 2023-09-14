  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü biyografi yazarı: Dünyaca tanınan Elon Musk, Starlink'in satışına karar verdi! Pentagon'a devretti! Milyonlarca dolar

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi! Paşinyan ifade etti: Bölgemizde barışın alternatifi yok! Bunun tek çözümü...

Cihat Yaycı'dan hayati uyarı: Devlet yetkililerine güveniyorum ama sakın bunu yapmasınlar

Son dakika... CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hesap zamanı!

Yeni yerli otomobil satışa çıktı! Kura ve bekleme yok... 300 bin liradan alıcılarını bekliyor

Irkçı provokatörlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi sözler!

Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek

Tarih belli, tebligatlar gönderildi: Ve Kılıçdaroğlu 'sanık' sıfatıyla yargılanacak

Dünyaca ünlü banka dolar tahminini duyurdu! Beklenmedik rakam

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel iddiasına ilişkin ilk defa konuştu!
Dünya Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Dünya

Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-09-14 23:25:00 -
Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'nın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can ya da mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Deprem, Medellin, Manizales ve Choco'nun başkenti Quibdo kentlerinde de hissedildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Choco yönetim bölgesine bağlı El Canton del San Pablo olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 09.25'te ve yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkadı.

Deprem, Medellin, Manizales ve Choco'nun başkenti Quibdo kentlerinde de hissedildi.

Depremin ardından can ya da mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

SGC, ilk açıklamasında ise merkez üssü Santander yönetim bölgesine bağlı Los Santos kasabası olan, yerel saatle 02.01'de yerin 154 kilometre derinliğinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Daha önce 6,3 büyüklüğünde deprem olmuştu

Ülkede en son 17 Ağustos'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu sırada paniğe kapılan bir kişi binanın 7'inci katından atlayarak hayatını kaybetmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kolombiya'da korkutan deprem!
Kolombiya'da korkutan deprem!

Dünya

Kolombiya'da korkutan deprem!

6 büyüklüğündeki depremle sallandılar
6 büyüklüğündeki depremle sallandılar

Dünya

6 büyüklüğündeki depremle sallandılar

Deprem uzmanından bu 4 ilde yaşayanlara korkutan duyuru: 7,8 ve 6,0 şiddetinde deprem bekliyorum
Deprem uzmanından bu 4 ilde yaşayanlara korkutan duyuru: 7,8 ve 6,0 şiddetinde deprem bekliyorum

Gündem

Deprem uzmanından bu 4 ilde yaşayanlara korkutan duyuru: 7,8 ve 6,0 şiddetinde deprem bekliyorum

Depremden etkilenen KOBİ'lere destek programı
Depremden etkilenen KOBİ'lere destek programı

Kobi

Depremden etkilenen KOBİ'lere destek programı

{relation id:1786900 slug:'depremzede-aileden-ilginc-cozum'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23