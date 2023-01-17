  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsveçli profesörün ayrımcılığına uğradı! Bakan Çavuşoğlu o öğrenciyle görüştü

Araç sahipleri dikkat: Citroen, Seat, Volvo, Volkswagen, Peugeot...Sıfır araç, 2. el araç Ocak ayı fiyatları

Böyle hainlik ne görüldü ne duyuldu! Haluk Bayraktar canlı yayında sözde generalin neler yaptığını açıkladı

TBMM Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'na tepki

Sözleşmeli personeller için kritik kanun TBMM'de kabul edildi

Rusya'dan beklenmedik flaş çıkış! 'İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı! Londra'yı haritadan sileriz..

Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı

O ilimizde bulunan petrol rezervlerini taa 1956 yılında çizmişler! Çizen ülke şaşırtmadı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SİHA açıklaması

Almanya'da Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten istifa geldi! Az önce istifasını duyurdu! Veda etti!
Dünya Kolombiya'da 30 asker köylülerce alıkonuldu
Dünya

Kolombiya'da 30 asker köylülerce alıkonuldu

Kolombiya'nın doğusunda devriye görevinde bulunan yaklaşık 30 askerin köylülerce alıkonulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 07:29:00 -
Kolombiya'da 30 asker köylülerce alıkonuldu

Ulusal basında çıkan habere göre, Meta yönetim bölgesine bağlı Vista Hermosa kasabasında devriye görevi yapan askerler köylülerce alıkonuldu.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından 31 Aralık 2022'de ilan edilen çift taraflı ateşkese uymadıkları gerekçesiyle askerlerin köylülerce zorlu tutulduğu iddia edildi.

Noticial Caracol'a konuşan Meta Valisi Juan Guillermo Zuluaga, askerlerin ikili ateşkesi bozmadığını rutin devriye görevini yaptığını belirterek, "Yaptıkları normal görevler Cumhurbaşkanının kararnamesini ihlali anlamına gelmiyor. Bölge askerden arınmış bir yer değil, kamu gücünün orada bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ombudsmanlık Ofisi ile yerel ve bölgesel temsilcilerin bölgeye giderek arabuluculuk yapacağı ve askerlerin serbest bırakılmasını sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Muhalefetten tepki

Demokratik Merkez partisi açıklamasında, söz konusu eylemi kınayarak, hükümetten duruma müdahale etmesini istedi.

Ordudan da yapılan açıklamada, askerlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurmuştu. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23