  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kolombiya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Kolombiya'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kayda geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:11:12 -
Kolombiya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7 bin 688'e, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 1632'ye yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 315 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam Kolombiya'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 688'e çıktı. Vaka sayısı da 7 bin 945 artışla 226 bin 373'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 338 artarak toplam 107 bin 951 oldu.

Guatemala'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1632'e yükseldi.

Vaka sayısı da 1057 artarak 42 bin 192'ye çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı