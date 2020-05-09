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Aktüel

Kolombiya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor

Son 24 saatte Ekvador'da 50, Kolombiya'da 21 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-09 02:46:54 -
Kolombiya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 1704'e, Kolombiya'da ise 428'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1704'e, vaka sayısı ise 30 bin 298'e ulaştı.

- Kolombiya'da ölü sayısı 428'e yükseldi

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 21 kişi artarak 428 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 595 artarak, 10 bin 51'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 424 oldu.

Öte yandan Kolombiya, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde genel karantina uygulamasını 25 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.

Ülkede 27 Nisan'da sona erdirilmesi planlanan karantina en son 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.














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