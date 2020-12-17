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Aktüel Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulmaya Şubat 2021'de başlayacak
Aktüel

Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulmaya Şubat 2021'de başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 07:10:54 -
Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulmaya Şubat 2021'de başlayacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, ülkede gelecek yıl şubat ayında uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

El Heraldo gazetesine konuşan Duque, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan COVAX aşısı programı başta olmak üzere 4 şirketle daha görüştüklerini belirterek, "Bu görüşmeler gizlilik çerçevesinde ilerliyor, anlaşmalar tamamlandığında ülkemizi bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

Amaçlarının aşıyı herkese ulaştırmak olduğunu vurgulayan Duque, "Hızlı ve etkin bir lojistik kapasiteyle, aşının ülkeye hızlı şekilde gelmesi için gayret ediyoruz." dedi.

Duque, son zamanlarda artan vaka sayılarına rağmen ülkede genel karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 1 milyon 456 bin 599 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 39 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

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