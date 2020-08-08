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Aktüel

Kolombiya, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-08 02:54:39 -
Kolombiya, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 250'ye, Ekvador'da 5 bin 897'ye, Guatemala'da 2 bin 168'e yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 311 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 250'ye, vaka sayısı 9 bin 486 artışla 367 bin 196'ya ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 140 artarak toplam 198 bin 495'e yükseldi.

Ekvador'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi, böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 897'ye ulaştı.

Ülkedeki vaka sayısı da 1432 artarak 91 bin 969'a çıktı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 168'e, vaka sayısı 931 artarak 55 bin 270'e ulaştı.

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