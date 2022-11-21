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Dünya Kolombiya düzensiz silahlı grupların çatışmasında 18 kişi öldü
Dünya

Kolombiya düzensiz silahlı grupların çatışmasında 18 kişi öldü

Kolombiya'da, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle "sınır komandoları" isimli silahlı grup arasında çıkan çatışmada 18 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 08:14:00 -
Kolombiya düzensiz silahlı grupların çatışmasında 18 kişi öldü

Kolombiya'da, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle "sınır komandoları" isimli silahlı grup arasında çıkan çatışmada 18 kişi öldü.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Putumayo yönetim merkezine bağlı Puerto Guzman kasabasındaki Los Pinos ile Las Delicias köylerinde çatışma çıktı.

İki silahlı grup arasındaki çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.

Puerto Guzman Belediye Başkanı Edison Gerardo Mora Rojas, açıklamasında, silahlı gruplar arasındaki çatışmada, 18 kişinin öldüğünü teyit etti.

Rojas, cesetlerin adli tıp merkezine götürüldüğünü, hangi taraftan kaç kişinin öldüğünü henüz bilmediklerini söyledi.

Yetkililer, çatışmalar nedeniyle bölgedeki güvenlik konseyinin durumu değerlendirmek üzere toplanacağını bildirdi.

- FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

 

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