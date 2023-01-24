Kolombiya, çalınan 180 arkeolojik eseri İtalya'dan teslim aldı
Kolombiya'dan çeşitli tarihlerde çalınan 180 arkeolojik eser, Dışişleri Bakanlığının girişimleri neticesinde İtalya'dan teslim alındı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya'da bulunan Kolomb öncesi 180 arkeolojik eserin hafta sonu ülkeye ulaştığı bildirildi.
Eserlerin Calima, Tumaco, Narino, Tairona, Quimbaya ve Magdalena Medio arkeolojik bölgesine ait olduğu aktarılan açıklamada, "Kurtarılan kültürel varlıklar yasa dışı ticaretin bir kısmıdır. Bu eserler, yerli halkların bilgi ve becerilerini anlatıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 2022'nin başından bu yana ABD'den 274, Fransa, Hollanda, İsviçre ile Birleşik Krallık'tan 76 eserin Kolombiya Büyükelçiliğine teslim edildiği belirtildi.