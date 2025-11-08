‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla bilinen Necati Arabacı hakkında flaş karar

  • İSTANBUL
Son Haberler

6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan “İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!”

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Terörsüz Türkiye hayat memat meselesidir! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da buluştu

“64 Bin Çocuk Katledildi, 300 Bin Filistinli Çocuk Okulsuz! Gündüz derslik gece sığınma evi

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

MHP: Namus sözü! Cumhur ittifakı olduğu sürece hainler hedeflerine ulaşamaz!

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Özgür Özel ve 11 milletvekili hakkında fezleke! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma
‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla bilinen 'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Arabacı'ya verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi.

'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı, 7 Ekim sabahı İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 8 Ekim'de işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

