Kolesterolü en hızlı düşüren meyve oymuş ortaya çıktı! Alarmın işareti gözlerinizde saklı...

Yüksek kolesterol, kalp hastalığından felce kadar birçok hastalığın ana sebepleri arasında yer alıyor. Dikkat kolesterol seviyesindeki alarmın işareti! Gözlerinizde ortaya çıkan bu değişim... Göz çevrenizde sık sık yağ bezeleri oluşuyor ya da renk değişimleri oluyorsa... Yüksek kolesterolün en bilinen belirtilerinden biri göz kapağı ya da göz altı gibi göz çevresinde oluşan yağ bezeleri, beyaz-sarı renkli kabarcıklar. Peki diğer belirtileri neler?

Kolesterol belirtileri nelerdir?

Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri.

Göğüs ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk.

Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma.

Baş dönmesi.

Yaraların geç iyileşmesi.

Solgun görünümlü cilt.

Nefes darlığı

Kamkat’tan "turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak bahsedilir. Bizim kamkat olarak adlandırdığımız bu meyve, bilim dünyasında "fortunella" olarak adlandırılmaktadır. Kamkaz, çiğ olarak tüketilebildiği gibi, reçel, marmelat, meyve suyu, şekerleme, kek, pasta yapımında da sıklıkla kullanılır. Çin lokantalarında ise ağzı temizlemek için yemeğin sonunda yenen bir tatlı çeşididir. Kamkaz C vitamini yönünden de oldukça zengin bir bitkidir.

Kamkat meyvesinin faydaları şöyle: “Kamkat meyvesi doğru tüketildiğinde kolesterol seviyesini dengeler. Buna ek olarak kolesterol kaynaklı rahatsızlıkların da önüne geçen bir özelliği bulunur. Kamkat enfeksiyon önleyici bir özelliğe sahiptir. Tüketim sonucunda bakteriyel veya viral kaynaklı enfeksiyonlara karşı vücudu koruma altına alınır. Hastalık durumunda hücre zarına nüfuz ederek enfeksiyonları önler. Kamkat limonu faydaları, içeriğinde A, B1, B2, B3 ve kalsiyum yer alır. Bunun yanı sıra bol miktarda da C vitamini bulunur. Kabuğu ile beraber tüketilebilen kamkat vücutta antioksidan özelliği gösterir.

Sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlamakla beraber kalp ve damar sistemini de korur. Kamkat içeriğinde yoğun oranda A vitamini barındırmasında dolayı göz sağlığına çok iyi gelir. Kamkatın sağladığı flavonoidler vücuda yerleşmek isteyen kanser hücreleri ile savaşır. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. Kamkat meyvesi insan vücuduna oksijen taşınmasına yardım eder. Vücutta bulunan alyuvar kapasitesini arttırarak daha fazla oksijeninin vücuda girmesini sağlar. Bu sayede organlar daha sağlıklı bir hale gelir. Kamkatta sitrik asit bulunur. Sitrik asit sayesinde böbreklerin temizlenmesi sağlanır. Kamkat meyvesi doğru tüketildiğinde kolesterol seviyesini dengeler.

Buna ek olarak kolesterol kaynaklı rahatsızlıkların da önüne geçen bir özelliği bulunur. Kamkat enfeksiyon önleyici bir özelliğe sahiptir. Tüketim sonucunda bakteriyel veya viral kaynaklı enfeksiyonlara karşı vücudu koruma altına alınır. Hastalık durumunda hücre zarına nüfuz ederek enfeksiyonları önler. Kamkat limonu faydaları, içeriğinde A, B1, B2, B3 ve kalsiyum yer alır. Bunun yanı sıra bol miktarda da C vitamini bulunur.

cnnturk'e göre: Kabuğu ile beraber tüketilebilen kamkat vücutta antioksidan özelliği gösterir. Sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlamakla beraber kalp ve damar sistemini de korur. Kamkat içeriğinde yoğun oranda A vitamini barındırmasında dolayı göz sağlığına çok iyi gelir. Kamkatın sağladığı flavonoidler vücuda yerleşmek isteyen kanser hücreleri ile savaşır. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. Kamkat meyvesi insan vücuduna oksijen taşınmasına yardım eder. Vücutta bulunan alyuvar kapasitesini arttırarak daha fazla oksijeninin vücuda girmesini sağlar. Bu sayede organlar daha sağlıklı bir hale gelir. Kamkatta sitrik asit bulunur. Sitrik asit sayesinde böbreklerin temizlenmesi sağlanır.”