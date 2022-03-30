Kolesterole ne iyi gelir? Yüksek tansiyon ve kolesterole karşı en etkili doğal ilaç tarifi

Kolesterol ve yüksek tansiyon ilişkisi

Kolesterol ve yüksek tansiyon arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Yani kolesterol yüksekliği yüksek tansiyona, yüksek tansiyon kolesterol yüksekliğine yol açmaz. Ancak ikisinin hedefi ve zarar verdiği organ aynıdır: Kan damarları. Yüksek tansiyon kan damarındaki basıncı yükselterek aşınma, yırtılmalara neden olur.

Bu doğal ilaç halk tarafından çok sayıda hastalık ve tedavi olarak kullanılıyor. Bağışıklık güçlendirilmesi ve genel sağlığı düzelttiği için yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Yüksek kolesterol seviyeleri ve yüksek kan basıncı gibi rahatsızlıklardan muzdaripseniz bu kanıtlanmış yöntemi denemelisiniz .

Kolesterol ve yüksek tansiyonu düşüren kür tarifi

Malzemeler

Öğütülmüş bir parça zencefil

Öğütülmüş bir diş sarımsak

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı elma sirkesi

Kolesterol ve yüksek tansiyonu düşüren kür nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp 5 gün boyunca buzdolabında bekletin. 5. Günün sonunda kahvaltıdan ve akşam yemeğinden önce tüketin. Günde 3 kereden fazla tüketmemenizi tavsiye ediyoruz. Sadece bir haftalık kullanımın sonunda etkileri hissedeceksiniz.

Beslenmenizden ve yaşayışınızdan kaynaklanan sorunların çoğu düzelmeye başlayacak. Eğer ki beslenmenizi biraz olsun yoluna koyar ve haftada 2 3 saati spor yapmaya ayırırsanız her şey kısa zamanda yoluna girecektir.

Kolesterolü ne düşürür?

İbrahim Saraçoğlu maydanoz limon sarımsak kürü

Maydanozlar el yardımıyla kopartılarak robota atılır. Üzerine iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edilir. İri tek bir diş sarımsak bıçakla doğranıp ilave edilir. Yarım bardak klorsuz su ilave edildikten sonra robot veya blendır çalıştırılır.

Saraçoğlu kolesterol ceviz kürü

Ceviz İle Yüksek Kolesterol Nasıl Düşürülür? Yapılışı: Gece yatmadan 1 su bardağı suya 2-3 adet ceviz koyun. Sabah kalktığınızda cevizleri yiyip bu suyu için. Bu yöntemi 1 ay uygulayın.

Maydanoz limon kürü nasıl yapılır?

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Maydanoz ile limon sarımsak kürü de bir diğer seçeneğiniz olabilir.Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz.