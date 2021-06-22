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Medya ‘Köle’ Ezhel Türkiye’yi dünyaya şikayet etti
Medya

‘Köle’ Ezhel Türkiye’yi dünyaya şikayet etti

‘Batı kültürünün kölesi’ ahlaksız rapçi “Ezhel” mahlasıyla bilinen Ömer Sercan İpekçioğlu, Türkiye’yi resmen dünyaya şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 12:45:00 -
‘Köle’ Ezhel Türkiye’yi dünyaya şikayet etti

1 Temmuz itibarıyla, koronavirüsle mücadele önlemlerinde normale dönüş başlıyor. Bu kapsamda sokak kısıtlamaları sona erecek ancak canlı müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekilecek.

Bu karar sonrası bazı sanatçılar art arda skandal paylaşımlara yaparak müziğin tamamen yasaklandığı algısı yaptı. Koronavirüs yasakları olmasına rağmen zaman zaman merdiven altı partileriyle gündeme gelen kokuşmuş mahalle sosyal medyada yine hükümeti hedef aldı.

Batı bayrağını taşıyan müptezel rapçi Ezhel, dün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hedef aldı. Genç nesli şarkı ve klipleriyle zehirleyen rapçi Ezhel İngilizce bir yazı yayınladı ve tüm dünyaya Türkiye'yi şikayet etti.

ilan365.net'in haberine göre rezil açıklamalara yer veren Rapçi Ezhel, "Sevgili Türkiye'de saat 24:00'ten sonra müzik "dünya müzik günü"nde diktatör tarafından yasaklanmıştır. Bu da her türlü gece hayatının, festivallerin ve konserlerin sonu demektir’’ dedi.

Turistlere Türkiye’ye gitmemesi gerektiğini vurgulayan ahlaksız Ezhel, ‘Müziğin rahatsız edici olduğunu düşünen bir toplumun ve devletin parçası olduğum için çok üzgünüm ve utanıyorum’ dedi.

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Yorumlar

kkm

defol hadsizzz
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Hamit

Bunun dünyadan haberi yok sadece Türkiye'demi yasak?O zamangit Türkiyeden.
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