Kolay ve çıtır mantı tarifi
Yapımı zaman ve emek isteyen mantıyı sevmeyenimiz yoktur. Hem el becerisi hemde sabır işi olan mantı yapmak çalışan bayanlar için neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu yüzden oldukça kolay bir tarif vereceğiz.02 Ekim 2019 Çarşamba 23:34
Vereceğimiz tarif lezzet açısından mantıyı aratmayacakve yiyenlerin vazgeçemeyeceği tadlar arasında yerini alacaktır.
Malzemeler
3 adet yufka
1 çay bardağı sıvı yağ
300 gr kıyma
1 adet kuru soğan
Tuz
Karabiber
Sosu için
1 çorba kasesi süzme yoğurt
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Hazırlanışı
Soğanı ince ince rendeleyin. İçine tuz, karabiber ve kıymayı katıp karıştırarak iç malzemeyi hazırlayın.
Bir yufkayı yayın. Yufkanın her yerine sıvı yağ sürüp ikiye katlayın. Kat yerine iç malzemeden yerleştirin ve yufkayı rulo haline getirin. Ruloyu 2 parmak kalınlığında parçalara ayrılacak şekilde kesin. Daha sonra parçaları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. 200 derece de pembeleşene kadar pişirin.
Pişen yufkaları servis tabağına alıp üzerlerine sarımsakları yoğurt dökün. Eritilmiş tereyağı ile karıştırdığınız kırmızı biber gezdirip servis edin.
Afiyet Olsun.
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