0553 313 94 23

Kolay ve çıtır mantı tarifi

Yapımı zaman ve emek isteyen mantıyı sevmeyenimiz yoktur. Hem el becerisi hemde sabır işi olan mantı yapmak çalışan bayanlar için neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu yüzden oldukça kolay bir tarif vereceğiz.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:34
Kolay ve çıtır mantı tarifi

Vereceğimiz tarif  lezzet açısından mantıyı aratmayacakve yiyenlerin vazgeçemeyeceği tadlar arasında yerini alacaktır.

Malzemeler

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

300 gr kıyma

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

Sosu için

1 çorba kasesi süzme yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Hazırlanışı

Soğanı ince ince rendeleyin. İçine tuz, karabiber ve kıymayı katıp karıştırarak iç malzemeyi hazırlayın.
Bir yufkayı  yayın. Yufkanın her yerine sıvı yağ sürüp ikiye katlayın. Kat yerine iç malzemeden yerleştirin ve yufkayı rulo haline getirin. Ruloyu 2 parmak kalınlığında parçalara ayrılacak şekilde kesin. Daha sonra  parçaları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. 200 derece de  pembeleşene kadar pişirin.

Pişen yufkaları servis tabağına alıp üzerlerine sarımsakları yoğurt dökün. Eritilmiş tereyağı ile karıştırdığınız kırmızı biber gezdirip servis edin.

Afiyet Olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:34
  1. mantı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnme nedir? İnmeden kurtulmanın yolları? Felç nasıl anlaşılır?
    1. İnme nedir? İnmeden kurtulmanın..
    2. Palmarosa yağının faydaları nelerdir?..
    3. Siğil için doğal tedavi yöntemleri!..
    4. Kolay ve çıtır mantı tarifi
    5. Karaciğer yağlanması nasıl geçer?..
    6. Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a..
    7. Çocuklardaki dikkat dağınıklığı!..
    8. Deprem çantasında neler olmalı? Deprem..
    9. Beyaz saç için doğal yöntemler! Beyaz..
    10. Yalçın Akdoğan'a yeni görev!
    11. Arı sokmasında neler yapılmalı? Arı..
    12. Arabaşı nasıl yapılır?
    13. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet..
    14. Sadullah Ergin görüşmede poz verdi
    15. Alanya Kalesi'nin surlarını yıkan..
    16. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar..
    17. Kayyım anketi: Halk karar için ne diyor?
    18. CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki..
    19. Balıkesir Milletvekili Namık Havutça..
    20. Gazeteci Ersoy Dede kimdir? Ersoy Dede..
    21. 'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları..
    22. Ayran diyeti nedir? 3 günde 3 kilo..
    23. Irak'ta neler oluyor? İnternete..
    24. Barcelona Inter maçı canlı takip
    25. Cilt çatlakları nasıl geçer?
    26. Diyet hamburger ekmeği nasıl yapılır?..
    27. Adıyaman Gölbaşı'nda 'yargı' skandalı!..
    28. 124 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Bu sefer de polisler ayaklandı!..
    30. Tarihte hangi kavim hangi nedenden..
    Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu
    Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı