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Kadın - Aile Kolay kruvasan tarifi | Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kolay kruvasan tarifi | Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?

Tam ölçülü kruvasan tarifi |Çocuklarınızın keyifle yiyeceği bir lezzet arıyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Peki, tam ölçülü kruvasan nasıl yapılır? 3 malzemeli kruvasan tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-01 18:10:00 -
Kolay kruvasan tarifi | Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?

Çayın, kahvenin yanına çok yakışan kruvasanlar hazırlayabilirsiniz. Bu leziz tarif içinse ihtiyacınız olan birkaç milföy hamuru, biraz da fındık kreması… İşte, kolay kruvasan tarifi…

Kolay kruvasan tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket milföy hamuru
  • Çikolatalı fındık kreması
  • 1 adet yumurta

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?

Bu tarif çocuklarınızın yüzünü güldürecek.

Derin dondurucudan milföy hamurlarını çıkarın ve yumuşamaya bırakın.

İkili şekilde çıkardığınız hamurları büyük iki üçgen olacak şekilde kesin.

Milföy hamurunun içerisine fındık kremasından sürün.

Hamurları rulo şeklinde sarın.

Hamurlarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kruvasanlarınız kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan ve ılınan kruvasanların üzerine pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun.

Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Tam ölçülü yeşil mercimek köftesi tarifi
Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Tam ölçülü yeşil mercimek köftesi tarifi

Kadın - Aile

Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Tam ölçülü yeşil mercimek köftesi tarifi

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