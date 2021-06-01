Kolay kruvasan tarifi | Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?
Tam ölçülü kruvasan tarifi |Çocuklarınızın keyifle yiyeceği bir lezzet arıyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Peki, tam ölçülü kruvasan nasıl yapılır? 3 malzemeli kruvasan tarifi
Çayın, kahvenin yanına çok yakışan kruvasanlar hazırlayabilirsiniz. Bu leziz tarif içinse ihtiyacınız olan birkaç milföy hamuru, biraz da fındık kreması… İşte, kolay kruvasan tarifi…
Kolay kruvasan tarifi
Malzemeler:
- 1 paket milföy hamuru
- Çikolatalı fındık kreması
- 1 adet yumurta
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?
Bu tarif çocuklarınızın yüzünü güldürecek.
Derin dondurucudan milföy hamurlarını çıkarın ve yumuşamaya bırakın.
İkili şekilde çıkardığınız hamurları büyük iki üçgen olacak şekilde kesin.
Milföy hamurunun içerisine fındık kremasından sürün.
Hamurları rulo şeklinde sarın.
Hamurlarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kruvasanlarınız kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan ve ılınan kruvasanların üzerine pudra şekeri serpin.
Afiyet olsun.