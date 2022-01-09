Kolay krep tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

6 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Kolay krep tarifi nasıl yapılır?

1 su bardağı süt ve 1 su bardağı suyu derin bir kaba alın. Süt ve su karışımına 6 yemek kaşığı unu ilave edip bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu da ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın ve dinlenmeye bırakın. 5 dakika dinlendirdiğiniz krep harcından küçük bir kepçe kadar doldurun. Hamuru yağladığınız kızgın tavaya dökün ve hafifçe sallayarak hamurun ince bir şekilde tabanına yayılmasını sağlayın. Krepleri, orta ateşte renk alana kadar arkalı önlü kızartın. Krep hamuru bitene kadar aynı işlemi tekrarlayınPişen krepleri servis tabağına alın. Soğutmadan sevdiklerinizle paylaşın.

Krep nedir?

Yöreye göre akıtma, cızlama ya da cızlak olarak da adlandırılan krep kahvaltılarda tercih edilen lezzetli bir hamur işi olarak biliniyor.