Kolay kek nasıl yapılır? İşte, Kolay kek tarifi Hem lezzetli hem de pratik bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kolay kek tarifi...

Hem lezzetli hem de pratik bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kolay kek tarifi... Kolay kek nasıl yapılır? Malzemeler: 6 adet yumurta

1 çay kaşığının ucuyla tuz

1,5 su bardağı şeker

2,5 su bardağı un

Kabartma tozu

Vanilya Öncelikle yumurtaların sarısını beyazını ayrı kaselere alarak işe başlamanız gerekiyor. Yumurtanın aklarının içerisine tuz ekleyip güzelce çırpın. Beyaz bir köpük elde edene kadar çırpma işlemini sürdürün. Yumurta sarılarını ise şekerle güzelce çırpın. Ardından iki karışımı birleştirin. Bu karışıma un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpın. Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün. Keki önceden ısıttığınız fırına sürün. Afiyet olsun.

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