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Kadın - Aile Kolay elma tatlısı tarifi | Mikrodalgada elma tatlısı
Kadın - Aile

Kolay elma tatlısı tarifi | Mikrodalgada elma tatlısı

Mikrodalgada elma tatlısı nasıl yapılır? | Tatlı krizlerini hızlıca yatıştırmak isteyenler lezzetli ve kolay tarifleri araştırıyor. Peki, elma tatlısı nasıl yapılır? | Kolay elma tatlısı | Elma tatlısı gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:01:00 -
Kolay elma tatlısı tarifi | Mikrodalgada elma tatlısı

Elma tatlısı yapılışı | Pratik tatlı tariflerine kim ‘Hayır’ diyebilir ki! Lezzetli ve farklı bir tatlı tarifi istiyorsanız; bu tatlı tam size göre…

Kolay elma tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet kırmızı elma
  • Çeyrek su bardağı yulaf ezmesi
  • Yarım su bardağı ceviz
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • Çay kaşığının ucuyla az miktarda tuz
  • Tarçın
  • 1 yemek kaşığı bal

Kolay elma tatlısı nasıl yapılır?

Elmaları kabuklarıyla birlikte küp küp doğrayın ve limonlu suda bekletin.

Tereyağını mikrodalga fırında eritin.

Bir kasede yulaf, dövülmüş ceviz, yulaf, şeker, tuz, tarçın ve tereyağını bir kasede karıştırın.

Mikrodalgaya dayanıklı kaselerin tabanına yulaflı karışımı yayın.

Yulafların üzerine elmaları bölüştürün.

En üste de birer kaşık yulaflı karışımdan koyun

Tatlınızı 4 dakika mikrodalga fırında pişirin.

Tatlınızı balla lezzetlendirip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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