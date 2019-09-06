Kolay aşurenasıl yapılır? Pratik aşure tarifi

Hicri yeni yılın ilk günlerini ifade eden mübarek Muharrem ayının içerisinde yer alan aşure günü birçok bakımdan önem taşımaktadır. Muharrem ayının 10. günü, aşurelerin yapıldığı ve çevreye dağıtıldığı günü ifade etmektedir. Bu yıl da aşure günü tencerelerde aşure pişecek ve tanıdıklara, yakınlara ikram edilecek. Şimdiden aşure nasıl yapılır, kolay aşure tarifi veya pratik aşure tarifi gibi aramalar gündemde. Peki Kolay aşure nasıl yapılır? İşte pratik aşure tarifi

Kolay aşure nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı sarı üzüm

15 adet kuru incir

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

3.5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Süslemek için:

1 su bardağı fındık

15 adet ceviz

1 adet nar

Tarçın

Antep fıstığı

Püf noktası:

Sarı üzüm ve kayısıyı haşladığımız suyu atmayıp aşuremize ilave edersek, tadı enfes olur.

Yapılışı:

Bir gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun suyunu değiştirip bir saat haşlıyoruz. Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika her ikisini de ayrı tencerelerde haşlıyoruz. İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayıp suyunu süzüyoruz. Kuş üzümlerini beş dakika kaynatıp suyunu süzüyoruz. Kayısıları küçük küçük doğrayıp iki su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Sarı üzümleri bir su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzüyoruz. Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyuyoruz.

İçine yedi su bardağı suyu ilave edip 30 dakika haşlıyoruz. Sonra tekrar yedi su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatıyoruz. Aşure toplam 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave ediyoruz.

Aşure 50 dakika boyunca kaynadığında sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırıyoruz. Kaynama süresi bir saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alıyoruz. Aşuremizi servis kaselerine paylaştırıyoruz. Ilıkken üzerlerini isteğe göre ceviz, nar, fındık, tarçın ve Antep fıstığı ile süsleyip servis yapıyoruz.

Aşure ne demek?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aştıra" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "Faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Aşure günü ne zaman?

Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü (9 Eylül Pazartesi günü) başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.