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Spor Kolasinac kimdir kaç yaşında? Kolasinac kariyeri hangi takımlarda oynadı?
Spor

Kolasinac kimdir kaç yaşında? Kolasinac kariyeri hangi takımlarda oynadı?

Kolasinac kariyeri | Fenerbahçe'de tranfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulübün Sead Kolasinac'ı kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladığı gelen haberle arasında. Mesut Özil'in Kolasinac'ı ikna etmeye çalıştığı iddiaların ardından pek çok kişi 'Kolasinac kimdir?' sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Kolasinac kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-07-07 13:07:00 -
Kolasinac kimdir kaç yaşında? Kolasinac kariyeri hangi takımlarda oynadı?

Sead Kolasinac 20 Temmuz 1993'te Almanya'da dünyaya geldi. Bosna Hersek asıllı Alman futbolcu sol bek mevkiinde görev alıyor. Kolasinac, 2017'de Schalke 04'ten Arsenal'e transfer oldu. Arsenal ile 113 maça çıkan Kolasinac 5 gol atıp 15 asist yaptı. Ocak 2021'de Arsenal'den Schalke 04'e kiralık olarak dönen Kolasinac'ın İngiliz ekibiyle Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Öte yandan Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı ile 38 maça çıktı.

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