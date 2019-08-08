"Kolarov kesin Roma'da kalıyor" İtalyan basınına göre Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kolarov'un Roma'dan ayrılma ihtimali kalmadı.

Fenerbahçe'de, 33 yaşındaki Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'un transferi konuşulmaya devam ediyor. İtalyan basını Roma'nın, Athletic Bilbao maçında gösterdiği performanstan ötürü, Sırp yıldız Kolarov'un takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını öne sürdü. İtalya'nın Il Romanista gazetesinden Roma Muhabiri Dario Moio, Sırp futbolcunun transferi hakkında; "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim." ifadelerini kullandı. Çarşamba akşamı Roma ile Athletic Bilbao arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında Kolarov, 59. dakikada takımının ilk golüne imza atmıştı. Kolarov, 2-2 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Florenzi'nin yerine oyuna girmişti.

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