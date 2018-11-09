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Kola gut hastalığı riskini artırıyor

Her gün bir bardak kola içenlerde gut hastalığı riski %74 artmaktadır.

09 Kasım 2018 Cuma 15:55
Kola gut hastalığı riskini artırıyor

 

Garip ama yine her gün bir bardak portakal suyu içenlerde gut riski %41, günde iki bardak içenlerde %142 artıyor.

Gut hastalığının asıl sebebi ise kandaki "ürik asit yüksekliği".

Ürik asit yüksekliği, hastanın şikayeti olmadığı sürece hem doktorlar hem de hasta tarafından fazla önemsenmeyen bir metabolizma bozukluğunun adı..

Kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesi sonucu eklemlerde biriken kristaller Gut hastalığınasebep olarak daha çok ayak başparmağında olmak üzere, el, ayak bileği, diz kapağı ve diğer eklemlerde kızarma ve şiddetli ağrı ile seyreden bir tabloya yol açar.

Ağrı o kadar fazladır ki gut krizi geçiren hastalar ayaklarına basamaz, yürüyemezler.

Ürik asit yüksekliği sadece gut krizi yapsa gene iyi, yapılan araştırmalar, ürik asit yüksekliği ile erken bunama arasında da bir ilişki olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre; ürik asidi yüksek seyreden hastaların “hatırlama” ve “düşünme” fonksiyonları daha çabuk bozuluyor.

Bu çalışma hastaların şikayeti olmasa bile ürik asit yüksekliğini önemsememiz ve diyete daha çok dikkat etmemiz gerektiğini göstermesi açısından çok önemli...

Özellikle ailesinde gut hastası olan kişilerin eklem ağrıları olunca ürik asit yüksekliği ihtimalini düşünmeleri gerekir.

ÜRİK ASİT YÜKSEKLİĞİNİN BAŞLICA SEBEPLERİ

1. Genetik yapı-ailesel yatkınlık

2. Şişmanlık.

3. Alkol kullanımı

4. Aspirin, diüretik ilaçlar, bazı tansiyon ilaçları ürik asidi yükseltebilir.

5. Pürinden zengin gıdaların aşırı tüketilmesi. Nedir onlar: sakatat, sucuk, salam, sosis, yağlı et, yağ, kabuklu deniz ürünleri, pasta börekler..

6. Kolalı içecekler. Her gün bir bardak kola içenlerde gut hastalığı riski % 74 artmaktadır.

7. Her gün bir bardak portakal suyu içenlerde gut riski % 41, günde iki bardak içenlerde % 142 artar.

NE YAPMALI?

Kilo vererek ideal kilonuza inin, yasaklara dikkat edin.

Alkolden uzak durun.

Doktor tavsiye etmedikçe düşük doz Aspirin kullanmayın. Doktorunuza, tansiyon ilaçlarınızın ürik asidinizi yükseltip yükseltmediğini sorun.

Spor yapmaya çalışın.

Her zaman bol su içmeye dikkat edin.

TEHLİKELİ BESİNLER

Aşağıdaki yiyecekleri mümkün olduğu kadar azaltmalı veya hiç yememelisiniz:

Sakatatlar (beyin, böbrek, işkembe...vb.)

Sucuk, salam, sosis, pastırma, jambon,

Yağlı et, yağlı balık, yağlı tavuk

Midye, karides, havyar, sardalya, uskumru, yengeç

Mayonez, kaymak, krema, tahin, tahin helvası, çikolata, susam,

Kuruyemişler

Aşırı yağlı pasta ve börekler, kremalı kekler.

Alkollü içecekler ve meşrubatlar

Tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt, aşırı yağlı peynir,

Çavdar, kepek, yulaf ve bunlarla yapılmış ürünler mayalı gıdalar,

Et ve tavuk suyu,

Küçük balıklar ve av hayvanlarının etini yemeyin,

Yemeklerin az yağlı olmasına özen gösterin, sıvı yağları tercih edin,

Meyvelerin tatlı olanlarını mümkün olduğu kadar az tüketin,

Kola ve meyve suyundan uzak durun ama meyvenin kendisini yiyebilirsiniz.

GUT 'kralların ve zenginlerin hastalığı'

Gut, ayak baş parmağını da kapsadığında podagra olarak bilinir. En sık etkilenen bölge, vakaların yaklaşık %50'si ayak başparmağının tabanındaki tarak kemiği-parmak kemiği eklemidir. Bununla birlikte kireçlenme, böbrek taşı veya ürat nefropati şeklinde de var olabilir.

Batıda yaklaşık halkın %1-2'sini etkilemektedir. Bu artışın sebebi daha uzun hayat süresi beklentisi ve beslenme düzenindeki değişiklikler gibi risk faktörlerinin artışına bağlı olduğu düşünülmektedir. Gut geçmişte "kralların hastalığı" veya "zengin hastalığı" olarak bilinmektedir.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:55
  1. Ağrı
  2. gut hastalığı
  3. gut hastalığını tetikleyen besinler

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