  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kol ve ceplerindeki maskeleri polisi görünce alelacele taktılar
Aktüel

Kol ve ceplerindeki maskeleri polisi görünce alelacele taktılar

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:21:42 -
Kol ve ceplerindeki maskeleri polisi görünce alelacele taktılar

EDİRNE (AA) - Tüm yurtta olduğu gibi Trakya genelinde de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Edirne'de polis ekipleri kentin pek çok yerinde denetime çıktı.

Araçlarından sesli ikaz yöntemiyle maske takmanın önemini anlatan polis ekipleri yaya olarak denetimler gerçekleştirerek uyarılarda bulundu.

- Maskesi var ama ya kolunda ya da cebinde

Edirne'de maske takma zorunluluğuna vatandaşların çoğunun uyduğu gözlendi.

Uymayanlar ise polisi görünce kollarındaki ya da ceplerindeki maskeleri alelacele ağız ve burunlarını kapatacak halde taktı.

Kıyık semtinde kamyon üzerinde biber satan bir pazarcının maskesiz olduğunu gören ekipler, bu kişiyi uyardı.

"Az önce aldım maskeyi hemen takıyorum." diyen pazarcı kolundaki maskeyi ağız ve burnunu kapatacak şekilde taktı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da denetimler sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı