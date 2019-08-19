0553 313 94 23

Kol ve bacak kemiklerindeki kısalık ya da eğriliklere çözüm

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:02
Kol ve bacak kemiklerindeki kısalık ya da eğriliklere çözüm

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Değişik ameliyat yöntemiyle kol ve bacak kemiklerindeki kısalık ya da eğriliklere çözüm bulunabilir” dedi.


Büyük Anadolu Hastanelerinin yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, kol ve bacak kemiklerinin uzatılabildiğinden söz ederek yapılan işlemler hakkında bilgi verdi.


Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Ekstremite rekonstrüksiyonu tanım olarak, alt ve üst ekstremitede (kol ve bacakta) doğuştan veya sonradan oluşan, kısalık, enfeksiyon, kaynama veya eğrilik gibi pek çok patolojinin tedavisinde kullanılan tıbbi metotları özetler. Kullanılan tedavi metotları içerisinde, en çok kullanılan yöntemlerden biri ekstremitelerin dışında duran eksternal fiksatör diye tanımlanan cihazlar ile düzeltmenin veya uzatmanın yapılmasıdır. Eksternal fiksatörler içerisinde en çok kullanılan ve bilineni, ilizarov denilen halka şeklinde oluşturulan cihazlardır. Bu tip fiksatörlerin kullandığı ameliyatlarda, büyük kesiler yapılmaz ve aynı zamanda eğrilik ve kısalık gibi patolojiler çözüme kavuşturulur. Ameliyat sonrası kısa zaman içinde hastalar ayağa kalkarlar ve günlük yaşamlarına geri dönerler. İyi ve doğru bir teknikle yapılmış bir planlama, yakın hasta takibi ve sonrasında uygulanan iyi bir rehabilitasyon ile hastalarımızın sağlıklı günlerine geri dönmeleri mümkündür. Uygulanan bu ameliyat yöntemiyle kısalık ve/veya eğrilik bulunan kol ve bacak kemikleri uzatılabilir ve eğrilikleri giderilebilir. Bu cerrahi yöntemle büyük kesiler yapılmadığı ve kapalı cerrahi girişim uygulandığı için hastaneden kalış süreleri oldukça kısadır. Hastalar çok çabuk bir şekilde sosyal hayatın içerisine dönebilmekte ve sağlıklarına kavuşmaktadırlar” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamıştan yapılmış gemi bugün İstanbul’a ulaşacak
    1. Kamıştan yapılmış gemi bugün..
    2. Motorin ve benzine zam
    3. Uluçay ve Ünal’ın mutlu günü
    4. Vakıfköy Kent Parkı’nda sona doğru
    5. Hint bakandan "yer çekimini Hint..
    6. Bankamatik faresi Zonguldak’ta..
    7. Trakya Üniversitesi’nde yeni öğrenci..
    8. İstinat duvarının evinin üzerine..
    9. AB'den Open Arms'daki düzensiz..
    10. Kol ve bacak kemiklerindeki kısalık ya..
    11. Başkan Yılmaz’a Rusya’dan teşekkür..
    12. Aydınlı Berfin bisikletini teslim aldı
    13. Hem kilo verin hem enerjinizi..
    14. Başkan Yıldırım: "Hakkımız olanın..
    15. Kuzey İrlanda sınırında patlama
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    17. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    18. Genetik olarak uykusuzluğa yatkın..
    19. Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu..
    20. Hazine 4,7 milyar lira borçlandı
    21. Samsung’dan hediye mikrodalga fırın ya..
    22. Talas’ta açık hava sinemasına yoğun..
    23. İran alıkonulan tankeri için tazminat..
    24. Menemenspor'dan destek çağrısı
    25. Türkiye'nin ilk cam seyir terasına..
    26. Kayyım kararını değerlendiren Metiner:..
    27. Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Şube Başkanı..
    28. Ukrayna ve İsrail "serbest ticareti"..
    29. Kocaispir: "Yüreğir’de yeşil alanları..
    30. HDP’liler gözaltına alındı
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!