Kol uyuşmasının sebepleri

Uyuşma zaten his kaybı demektir. Uyuşan yere herhangi bir tepki uygulandığı zaman hissedilmez. Uyuşma durumunda bir cisim tutulamaz. Elinde herhangi bir şey varken uyuşma olursa eğer hissedemediği için elindekiler yere düşer.

Dolaşımla ilgili sıkıntılardan, ortopedik veya nörolojik sebeplerden dolayı kolda uyuşma görülebilir.

Vücutta kalıcı olan uyuşmalar hayatidir. Yani sol kolun uyuşması belki kalpten kaynaklanan bir uyuşma olabilir. Kalp hastalıklarından kaynaklanan kol uyuşmaları hayati risk taşır.

Sol kol uyuşmasından ciddi bir problem olarak bahsedilebilmesinin ana noktası, bu kolda meydana gelen uyuşmaların çok sık bir şekilde yaşanmaya başlaması durumudur. Özel olarak sol koldaki uyuşmaların kalbimizin vücutta sol tarafta bulunmasından kaynaklı olarak kriz gibi ürkütücü ihtimalleri akıllara getirmektedir. Gün içerisinde 2 veya daha fazla seferde sol kol uyuşması çekenler mutlaka ama mutlaka hekim kontrolüne gitmelidir.

Kol uyuşması kanın akışının kısıtlanması gibi durumda görülür. Kola ağır bir yük yüklendiği zaman kol kan akışını sağlayamadığı için uyuşmaya sebep olur.

Herhangi sert düşmede ya da kol sert bir cisim ile temas ettiği zamanda kolda uyuşma olur.

Kolda oluşan uyuşma bir süre sonra ağrıya çevirir.

Kendiliğinden sebepsiz oluşan kol uyuşmaları önemli ve ciddi hastalıkların habercisi olabilir. O yüzden uzun süre olan uyuşmalarda hemen doktora gidilmelidir.

Yine gerginlikler

Strese bağlı olarak da kol uyuşması görülür. Çok yoğun gerginlikler; öfkeler, üzüntüler, endişeler, korkular yaşandığı zaman zaman da kolda uyuşmalar görülebilir.

Bu gibi uyuşmalar uzun süreli ve ciddi bir uyuşma değildir. Stres gittiği zaman veya sinir geçtiği zaman uyuşma da geçer.

Sürekli sinirlenen birinde eğer kol uyuşması çok sık görülüyor ise hemen asabiye hekimine başvurmalıdır. Çünkü sinir hastalığının oluşmasına sebep olur.

Uykudaki uyuşma

Uykuda kolların ve elin uyuşması kadın, erkek her yaştan herkeste ortaya çıkabilen bir haldir. Bunun başlıca sebebi yanlış pozisyonda uyumuş olmanızdır. Ancak bazı sağlık sorunları da uyurken kolların ve elin uyuşmasına sebep olabilmektedir. Kollarınız uyurken ters pozisyonda kaldığında kol ve ellere giden kan miktarı azalmakta ve kolların karıncalanma olarak tabir edilen ve uyuşmasına sebep olur.

Ne yapmalısınız?

Uykuya dalmadan önce ellerinizi başınızın veya yastığın altına koymayın.

Yatakta ellerinizi yumruk halinde ve bilekten kıvrık olarak tutmamaya çalışın.

Kollarınızın üzerine yatmamaya çalışın.

Kan dolaşımına faydalı olan zencefil çayı için.

Karpal tünel sendromunuz varsa sıkı olmayan sporcu bilekliği kullanabilirsiniz.

Bu kol uyuşmasına yardımcı olacak uygulamalara rağmen kollarınızda sürekli bir uyuşma varsa bu damar tıkanıklığı gibi ölümcül sorunların neticesi sonucunda ortaya çıkan bir hal olabilir. Bu yüzden en kısa sürede doktora müracaat etmenizde fayda vardır.

Kol uyuşması sinir hasarına yol açan sinir sistemi hastalıklarıyla da ortaya çıkabilir. Bazı hallerde, uyuşma acil ortamda ve en kısa sürede değerlendirilmesi gereken ciddi bir durum belirtisi olabilmektedir.

Bir veya iki kolun uyuşmuş olması altta yatan sebebinin teşhis edilmesine yardımcı olur. Her iki tarafta kol uyuşması multpl, diyabet skleroz veya persiyöz anemi dahil olmak üzere vücut genelinde meydana gelen hastalıklardan kaynaklı olabilmektedir. Bir koldaki uyuşma ise kırık kemik, sinir sıkışması veya inme sebebiyle olabilmektedir.

Koldaki uyuşma kan dolaşımı ile ilgili sorunlardan da kaynaklanabilir: Bu sorunlar arasında arterler ve venler arasında düğüm karışıklığı, pıhtılaşma, akut inflasmasyon, frozbit, aşırı soğuk, arter duvarlarında yağ ve kolesterol birikmesi nedeniyle arterlerin daralması sonucu kan akışının sınırlanması olabilir.

Ortopedik sebepler

Kol uyuşması sinirlerin zararı veya ciddi ortopedik şartlara bağlı olabilmektedir.

Bunlar kemik kırılması, boyunda dejeneratif disk hastalığı, fıtıklaşmış disk, boyun veya sinir sıkışması, sinirlere basınç (kol üzerine yatma), spinal kord yaralanması, osteoporoz olarak sayılabilir.

Nörolojik sebepler

Alkolizm, şeker hastalığı ile ilişkili, yüksek kan şekerine bağlı sinir hasarı, ağır metal zehirlenmesi. Troid, beyin ve omurilik yaralanması, iltihabı ve omuriliği etkileyen hastalıklar, periferik sinir bozukluğu, inme, vücudun kendi sağlıklı hücre ve dokularına saldırdığı bir hastalık, pernisiyöz anemi gibi sebepler sayılabilir.