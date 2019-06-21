Kol ağrısı yaygın ve rahatsız edici bir durumdur. Kol ağrısı genellikle omuzlarınızdan parmaklarınıza kadar bir yerde veya her iki kolda meydana gelen ağrı, rahatsızlık veya sertlik olarak tanımlanır. Çoğu zaman, bir yaralanma veya aşırı kullanımdan kaynaklanır. Ancak kolunuzun incinmesine neden olabilecek birçok başka sağlık durumu vardır. Peki kol ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Kol ağrısı nasıl olur?

Kol ağrısı, kolun herhangi bir yerinde yaşanan rahatsızlık veya ağrı olarak tanımlanır ve bilek, dirsek ve omuzdaki ağrıyı içerebilir. Kol ağrısı, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. En sık karşılaşılan nedenler yaralanma veya aşırı kullanımdır. Sebebe bağlı olarak, ağrı aniden başlayıp gidebilir veya yavaş yavaş artabilir.

Kol ağrısı neden olur?

– Anjin

– Brakiyal pleksus hasarı

– Kol kırılması

– Bilek kırılması/ el kırılması

– Bursit

– Karpal tünel sendromu

– Boyunda servikal disk fıtığı

– Çıkık dirsek

– Meralgia parestetika

– Hiyatus hernisi

– Sinir sıkışması

– Romatizmal eklem iltihabı

– Rotator-manşet yaralanması

– Burkulma ve zorlanma

– Tendon iltihabı

– Tenisçi dirseği

– Torasik çıkış sendromu

– Ezilmiş veya sıkışmış sinir

– Tekrarlanan zorlanma sakatlığı (RSI)

– De Quervain tenosinoviti

Kol ağrısı için hngi bölüme gidilir?

Çoğu durumda, kol ağrısı aslında boyundaki veya üst omurgadaki bir problemden kaynaklanır. Kol ağrısı, özellikle sol kolunuza yayılan ağrı varsa, kalp krizinin bir işareti olabilir. Kol ağrısı için hastanelerin Ortopedi, Fizik Tedavi ya da nöroloji polikiniklerine başvurmak gereklidir.