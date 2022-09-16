Kokusu mahalleyi saracak! İşte müthiş tarif...

Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma tarifi ile sofranızda hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün yaratabilirsiniz. Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır diyenler için işte malzemeler listesi ve pişirmenin püf noktaları...

Besin değeri yüksek karabuğdaya sofranızda yer açın. Eğer karabuğdayı sadece salata olarak kullanabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Karabuğday pirinç ve bulgur yerine kullanabileceğiniz, farklı lezzetler yaratabileceğiniz şahane bir malzeme. İşte o lezzetlerden biri de zeytinyağlı yaprak sarma. Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma tarifi için gerekli malzemeler şöyle: Yarım kilo asma yaprağı, yarım kilo kıyma, 1 büyük kuru soğan, 1 küçük su bardağı çiğ karabuğday (greçka), 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, yarım demet maydanoz.

İşin sırrı tüm malzemeyi sırayla koymakta...

Kıymanın içerisine tüm malzemeleri sırayla ekleyerek harmanlayın. Diğer tarafta yaprakları sıcak suda bekleterek tuzunun biraz gitmesini sağlayın. Sonra yaprakları harç ile doldurarak sarın. Tencerenin altına sarmaların yapışmaması için 5-6 yaprak koyun ve üzerine sarmaları dizin. Bir bardak su ekleyerek kısık ateşte yapraklar ve iç harcı yumuşayana kadar pişirin.

Meraklılarına küçük bir püf nokta

Zeytinyağlılarda mükemmel lezzet için sızma zeytinyağı kullanın.

Zeytinyağlılarda çok büyük olmayan, ince damarlı yaprakları kullanın, irilerini etli dolmalar için ayırın. İç harcınızdaki pirinç, bulgur gibi malzemeleri önce sıcak suda bekletirseniz nişastasından arınır ve sarmalar daha yumuşak olur. Pişerken dağılmamaları için sarmaları tencerenin tabanına sıkı sıkı yerleştirin, mümkün olduğunca tek sıra dizin, üzerlerini pişerken porselen bir tabakla kapatın. Sarmaları tencereye yatay sıralamak yerine dikine dizerseniz hepsini eşit zamanda pişirebilirsiniz.

Tencerenin tabanına sarmalardan önce birkaç yaprak sererseniz sarmalarınızın dibi tutmaz.



