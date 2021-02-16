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Gündem Kokuşmuş mahallenin sözcüsü bile isyan etti! HDP, CHP, İYİ Parti’ye topa tuttu
Gündem

Kokuşmuş mahallenin sözcüsü bile isyan etti! HDP, CHP, İYİ Parti’ye topa tuttu

Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Hakan Ural, Gara'da PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 13 vatan evladıyla ilgili sesini çıkarmayanlara ve PKK'ya 'PKK' diyemeyenlere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 11:36:00 - 2021-02-16 12:12:44

Türk Silahlı Kuvvetleri Gara bölgesine operasyon düzenledi, terör örgütü PKK ise operasyon sürerken elinde tuttuğu 13 vatandaşı şehit etmişti. Türkiye'nin yüreğini dağlayan bu haberlerden sonra Hakan Ural canlı yayında isyan etti. Hakan Ural şehitlerimizin acısıyla ilgili yaptığı konuşmayla Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Ural açıklamasında "Askerini şehit ediyorlar, polisini şehit ediyorlar, öğretmenini şehit ediyorlar, doktorunu şehit ediyorlar, sokaklarda bomba patlatıyorlar, halen PKK diyemiyorsan, devletin verdiği mücadeleye laf ediyorsan namertsin" dedi. "Üç tane oy için sesini çıkaramıyorsan namertsin" diyerek sözlerine devam eden Hakan Ural "Ağız dolusu bir PKK deyin kınayın ölmezsiniz" diyerek sessiz kalanlara kızdı. Hakan Ural sözlerine "CHP'liden İyi Partilisine kim varsa kınasın" dedi.

Hakan Ural kimdir, nerelidir? Hakan Ural kaç yaşında?
Hakan Ural kimdir, nerelidir? Hakan Ural kaç yaşında?

Biyografi

Hakan Ural kimdir, nerelidir? Hakan Ural kaç yaşında?

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Yorumlar

hakan urali begeniyorum sagduyunun tarafsiz sesi

sayilari artsin
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Kanarya

ölmüş cesetler bunlar tabiki kokuları ağır olacak
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