'Kokuşmuş mahalle'de Seda Sayan skandalı

Toplumun ve ailenin 'ahlaki' yapısını hedef alan ve özellikle de hayatlarının başlangıcındaki genç yaştaki insanların düşünce yapısını bozup, türlü vaatlerle ahlak dışı bir hayata özendiren 'Kokuşmuş mahalle' diye tabir edilen magazin camiasında yine bir skandalla daha gündeme geldi.

TV8'de yayınlanan programdaki sunuculuk görevi sonlandırılan Seda Sayan sosyal medya hesabından kendisini eleştiren takipçisine küfür etti.

Sayan, takipçisinin “Zuhal Topal ile s.dik yarıştıracağım diye Onur’u yerinden etmeseydi ne güzel millet seyrediyordu, reytingi de fena değildi… Ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler, Zuhal’i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi. Ekranda görmekten bıktı millet Seda’yı… Bunu anlamadılar ve ne kadar inkar ederse etsinler insanlar Onur’un kendi isteği ile Yemekteyiz’i bıraktığına inanmadı” şeklindeki yorumuna şu cevabı verdi:

“Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur elli kere ‘Ben bıraktım’ dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık… Şimdi s.tir git sayfamdan.”