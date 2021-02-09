Kokuşmuş CHP’de ‘İnce’ bölünme

Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı. İnce, Yaşamkent’teki çalışma ofisi önünde basın toplantısı düzenledi. CHP’nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirten İnce, parti yöneticileri ile seçmen, üyeler ve parti tabanı arasında derin bir uçurum oluştuğunu savundu. ABD’den demokrasi dilenenlerle, Atatürk’e “kefere” diyenleri yönetici yapanlarla yolunu ayıracağını söyleyen İnce, şöyle devam etti:

Kirli çamaşırlarını döktü

“(Mustafa Kemal) deyip, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. ‘Ben askeri değilim, yoldaşıyım’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar’da, Conkbayırı’nda, Dumlupınar’da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP’yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP’ye küfredip bugün sahte CHP’li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP’de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ’cüleri, Soros’çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Ne işimiz var Libya’da’ deyip, Mavi Vatan’ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım etti’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum.”

Tek adam partisi

“Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, Ankara’dan İstanbul’u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk’ün emanetini, işgalden kurtarmak için terk ediyorum” ifadesini kullanan İnce, şöyle devam etti: “Yeni bir yola çıkıyoruz. 50 artı bir. Üçüncü bir seçenek. 50 artı biri getirecek olan 83 milyona ‘Girin kolumuza’ diyorum. Kibirsiz, sahici, saf, duru, mütevazı, şeffaf, hesap veren ve hesap soran bir siyaseti birlikte kuracağız. Umut, moral, çıkış yolu olacağız.” Muharrem İnce, “tek adam partisi değil, ortak aklın partisi olacaklarını” belirterek, Türkiye’nin sahipsiz olmadığını, memlekete sahip çıkacaklarını kaydetti. İnce, bir gazetecinin “CHP’den istifa ettiniz mi?” sorusu üzerine, “Bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra e-Devlet’ten istifa edeceğim. Bir de tabii sadece o olmaz, 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim” cevabını verdi.

İP’ten sonra en büyük

CHP’den istifa eden üç milletvekiliyle ilgili soruyu ise İnce, “İstifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi’ne katılmışlardır. Partilileşme sürecinde katkıları sürüyor arkadaşlarımızın. İYİ Parti’den sonra grubunda en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç” şeklinde cevapladı.

Partinin ne zaman kurulacağı ve ismine ilişkin bir soru üzerine Muharrem İnce, şunları söyledi: “Çok kısa sürede. Bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Sosyal medya hesaplarından tutun patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Ama onu biraz daha tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım.”

Bölmek asla yok!

İnce, bir gazetecinin, “Muhalefeti bölmek olarak yorumlanan ayrılık, yeni bir parti kurma kararınız iktidara bir şekilde hizmet etmiyor mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Asla. Bunu diyenler önümüzdeki günlerde performansımızı görünce utanacaklar. Biz sandığa milleti tıpış tıpış getirmeyeceğiz, koşa koşa getireceğiz. Bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla işimiz olamayacak tek bir yer var, o da Cumhur İttifakı’dır. Bu kadar basit. CHP’ye oy veren insanların yarısı ‘Allah kahretsin başka şans yok’ deyip oy veriyor. Bunu bildikleri için ‘Bak muhalefeti bölüyor’. Yalan söylüyorsun, bölme yok. Bölme parlamenter sistemde. Bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilen herkes bunu bilir. İnsanları korkutarak tutmaya çalışıyorlar. Bölmek için Cumhur İttifakı’nın yanına gitmek lazım. Oraya gitmediğimize göre ne bölmesiymiş bu?”