Kokunç olay! Cansız bedeni, beline bağlı taş dolu çuvalla bulundu

İstanbul'daki tekstil fabrikasında çalışan, 4'ü kız 9 çocuk babası Osman Doğan ile eşi ve çocukları arasında, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2 katlı evlerinin satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Doğan, 2 Haziran'da İstanbul'daki evinden ayrılarak, bir daha dönmedi. Yakınları arama çalışmaları sonuçsuz kalınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Doğan'ın, 3 Haziran'da Kahta’da tartışma konusu olan evinde 1 gün kaldığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre, güvenlik güçlerince Kahta ve çevresinde olabileceği değerlendirilen Doğan, aranırken, bugün öğle saatlerinde Atatürk Baraj gölü kıyısına gelenler, su yüzeyinde ceset gördü. Suda erkeğe ait cansız bedenin olduğu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekiplerce içi taş dolu çuval beline bağlı olan cansız bedenin Osman Doğan'a ait olduğu belirlendi. İntihar ya da öldürülme ihtimali araştırılan Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.