Koku şikayetine 1 milyon 299 bin TL para cezası

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada; şikayet üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede inceleme yapıldığı belirtilerek, "Şikayetin yapıldığı bölgede faaliyette bulunan bir işletmede yapılan incelemelerde, preslenmiş varillerin kokuya sebebiyet verdiği ayrıca işletmenin çevre lisans izni belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Kokuya sebebiyet veren söz konusu atıklar İZAYDAŞ'a gönderilerek bertaraf edilmesi işlemi başlatılmış ayrıca işletmeye 1 milyon 299 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.