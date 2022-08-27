Koku olmadan dondurucuda taze fasulye tarifi

Dondurulmuş Taze Fasulye Tarifi İçin Malzemeler

Taze fasulye

Dondurulmuş Taze Fasulye Tarifi Nasıl Yapılır?

Dilediğiniz kader taze fasulyeyi doğrayıp buzdolabı poşetlerine koyup dondurabilirsiniz. Pişirme esnasında kesinlikle tadında, kokusunda, renginde değişiklik olmadığını fark edeceksiniz. Hem mevsimi dışında taze fasulye pişirmiş olacak hem de elinizin altında hali hazırda doğranmış fasulye olması oldukça hoşunuza gidecektir. Ekstradan hiç bir şey yapmanıza gerek yok. Fasulyeleri yıkayıp süzdükten sonra doğrayarak poşetlere koyup dondurucunuza atın. Çözülmesini beklemeden yemeğinizi yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Koku olmadan dondurucuda taze fasulye nasıl yapılır?

Fasulyeleri iki buzdolabı poşeti içinde saklayabilirsiniz

Pişireceğiniz zaman fasulyeyi buzluktan çıkarıp erimesini beklemeden buzlu halde tencerede pişirin önce zeytinyağında soğanı kavurun az miktarda salça ilave edin biraz onu da kavurun 1 bardak su dökün ve kaynamaya başladığında fasulyeyi dondurucudan çıkardıktan sonra buzlu halde tencerenin içine atın ve kapağı kapalı orta ateşte çözülene kadar pişirin. Daha sonra kontrol edip sıcak su ilavesi tuz yada baharat ilavesi yapıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

Buzluğa fasulye koymak için Temmuz sonu Veya Ağustos bekleyin en uygun zaman . Buzluğa koyduğunuz yiyeceklerin Hava kalmaması da çok önemlidir.

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