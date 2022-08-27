Çoban payı böreği tarifi nasıl yapılır? İngiliz pie tarifi olan çoban payı nasıl yapılır? Güveçte çoban payı..

Farklı yemek sevenler shepherd's pie tarifinin nasıl yapıldığını ve malzemeleri birçok insan bilgilerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. İngiliz pie tarifi olan çoban payı nasıl yapılır? Çoban payı böreği tarifi nasıl yapılır? Shepherd's pie (çoban payı) tarifini denemek isteyenler için shepherd's pie tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

Shepherd's Pie hangi ülkenin?

İngiltere'de geleneksel yemeklerin yapımında ve tariflerin araştırılıp bulunmasında büyük bir canlanma yaşanıyor. Bu yemeklerden biri olan Shepherd's Pie tipik bir İngiliz yemeği, geleneksel olarak koyun eti ile yapılıyor. Amerikalılar ise bu yemeği dana eti ile yapıyorlar.

Vereceğimiz tarif Güveçte de yapılabiliyor. Nasıl pişirmek isteğinize kalmış. Hazırsanız tarifimize geçelim Shepherd's Pie nasıl yapılır?

Enfes görüntüsü ve nefis lezzetiyle çoban payı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SHEPHERDS PİE (ÇOBAN PAYI) TARİFİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Shepherd's pie tarifi çoban payı anlamına gelmektedir. Shepherd's pie ingiliz kökenli bir turta tarifidir. Bu tarif patates püresi ile yapılan kıymalı bir turtadır.

SHEPHERDS PİE TARİFİ MALZEMELER

500 gram kıyma

1 soğan

1 havuç

1 su bardağı bezelye

1 kase mantar

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım demet taze nane

1 yemek salça

Yarım su bardağı sıcak su

Püre için:

500 gram haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağ

Yarım su bardağı süt

Tuz

1 su bardağı kaşar rendesi

SHEPHERDS PİE TARİFİ NASIL YAPILIR?

İnce doğranmış soğan, küp küp doğranmış havuçla 2-3 dk kavrulur. Dilimlenmiş mantarlar eklenip suyunu salıp çekene kadar kavrulur ve bir tabağa alınır. Daha sonra kıyma kavrulur, diğer sebzeler ve salça eklenir. Bezelye eklenip yarım bardak su eklenir. Tuz, baharatlar ve taze nane eklenir. Kavrulan harç borcama aktarılır. Haşlanan patatesler soyulup süt ve tereyağ ile karıştırılıp çatalla ezilir. Borcamdaki harcın üzerine yayılır. 170 derece fırında 15 dk kadar pişirilir. Fırından alınan yemeğe kaşar eklenir ve kaşar kızarana kadar tekrar fırınlanır. Şimdiden afiyet olsun.