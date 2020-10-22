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Ekonomi "Koku mimarı" Bursalı girişimci, kişiye özel parfümlerle yurt dışına açıldı
Ekonomi

"Koku mimarı" Bursalı girişimci, kişiye özel parfümlerle yurt dışına açıldı

Bursa'da kişiye özel parfüm üreten Abdullah Kuruş, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ve Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere yurt dışına gönderiyor - Parfüm üreticisi Kuruş: - "Özel parfüm tasarımı için kişiyi önce tanımamız gerekiyor. Buraya müşterimiz gelir ve hobileriyle, hoşlandığı kokularla ilgili tanışma toplantısı yaparız. Akabinde biz önce dersimize çalışıyoruz. Sonrasında kişiyi tekrar buraya çağırıp kokuyu beraber tasarlamaya başlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:08:29 -
"Koku mimarı" Bursalı girişimci, kişiye özel parfümlerle yurt dışına açıldı

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Bursa'da açtığı iş yerinde kişiye özel formüllü parfümler üreten Abdullah Kuruş, yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyor.

Yıllarca parfüm sektöründe çalışan 34 yaşındaki Kuruş, bu alanda öncü ülkeleri gezip araştırmalar yaptıktan sonra kişiye özel parfüm üretmeye karar verdi.

Nilüfer ilçesinde iki yıl önce iş yerini açan Kuruş, çeşitli kokuları formüle ederek ürettiği parfümleri hem iç piyasaya satıyor hem de Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere ihraç ediyor.

Abdullah Kuruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır parfüm sektöründe çalıştığını söyledi.

Henüz öğrenciyken bu işe başladığını ve 2018'de kendi markasını kurduğunu belirten Kuruş, "Özel parfüm tasarımı için kişiyi önce tanımamız gerekiyor. Buraya müşterimiz gelir ve hobileriyle, hoşlandığı kokularla ilgili tanışma toplantısı yaparız. Akabinde biz önce dersimize çalışıyoruz. Sonrasında kişiyi tekrar buraya çağırıp kokuyu beraber tasarlamaya başlıyoruz." dedi.

Kuruş, kutu ve ambalaj konusunda da özel seri tasarımlar yaptıklarını vurguladı.

Özgün kokular oluşturduklarını dile getiren Kuruş, şöyle devam etti:

"Kendimi 'koku mimarı' olarak adlandırıyorum. Özel ham maddelerle neler çıkarabileceğimin bilincindeyim. Bunu da tüketiciye dahil etmeye çalışıyorum. Müşterimize yapacağımız parfümün referans numarasını kayıt altına alıyoruz. Parfümü beğendikten sonra aynı referans numarasıyla formülünü elimizde tutuyoruz. Bu şekilde kişi daha sonra istediği zaman aynı parfümü elde edebiliyor.

Kuveyt, Irak ve Katar pazarımız güçlü. Buradan çok talep geliyor. Proje bazlı ürünler tasarlıyoruz ve ihracat bazlı gönderiyoruz. Bunun dışında Belçika'dan çok fazla talep geliyor. Türkiye'nin her tarafından da talep var."

- "Ekmeğin kokusundan bile parfüm yapılabiliyor"

Abdullah Kuruş, müşterileri arasında Türkiye'nin tanınmış siyasetçi ve futbolcularının da bulunduğunu anlattı.

Distribütörlükle dünyaya açılmayı hedeflediğini bildiren Kuruş, "Türk markasını Avrupa'da ve Orta Doğu'da iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunu da kısa bir süre içinde yapacağımıza inanıyoruz. Aklınıza gelebilecek her şeyin bir kokusu ve aroması var. Sadece natürel yağlardan oluşan bir sistem değil. Ekmeğin kokusundan bile parfüm yapılabiliyor. İtalyan incirinden bile parfüm yapabiliyoruz." diye konuştu.

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