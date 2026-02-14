‘Koku dedektifleri’ iş başında: Belediye pis kokuların peşinde

İtalya’nın kuzeyindeki Brendola kasabası, hava kalitesini artırmak amacıyla sıra dışı bir yöntem deniyor. Belediye, kötü kokuların kaynağını tespit etmek için altı kişilik “koku değerlendiricisi/ dedektifi” ekibi kurmayı planlıyor.

Bruno Beltrame, sanayi bölgelerine yakın mahallelerde yaşayan vatandaşlardan gelen 'rahatsız edici koku' şikayetleri üzerine işe alım sürecini başlattıklarını açıkladı.

Başvuru şartları arasında alerji ya da astım gibi solunum yolu hastalıklarının bulunmaması yer alıyor. Adayların ayrıca araç sahibi olması ve akıllı telefon kullanması gerekiyor. Toplanan veriler, özel bir mobil uygulama üzerinden kaydedilecek.

KATILIMCILAR ÖZEL EĞİTİMDEN GEÇİRİLECEK

Projede, koku ölçümü konusunda uzman bir firma tarafından eğitim verilecek. Katılımcılar; fabrika kaynaklı kokular, endüstriyel atık ya da kanalizasyon kaynaklı kokular gibi farklı türleri ayırt etmeyi öğrenecek. Ardından belirlenen bölgelerde sahaya çıkarak duyusal değerlendirme yapacaklar. Kötü bir koku tespit edildiğinde, gözlemler uygulama üzerinden sisteme girilecek.

Altı ay sürmesi planlanan projenin temel amacı, kokuların kaynağını net biçimde belirlemek. Beltrame, yaklaşık beş yıl önce benzer bir çalışma sayesinde bazı şirketlerin koku yaydığının tespit edildiğini belirterek, “Şimdi coğrafi alanı genişletiyoruz. Aynı firmalar mı yeniden salım yapıyor yoksa farklı kaynaklar mı var, bunu anlamak istiyoruz” dedi.

AVRUPA'NIN EN ÇOK HAVA KİRLİLİĞİ OLAN BÖLGELERİNDEN BİRİ

Brendola’nın bağlı olduğu Vicenza ili, Avrupa’nın en yoğun hava kirliliği görülen bölgelerinden biri olan Po Vadisi içinde yer alıyor. Veneto, Piyemonte, Lombardiya ve Emilia-Romagna bölgelerini kapsayan Po Vadisi, hem yoğun üretim faaliyetleri hem de coğrafi yapısı nedeniyle hava kirliliği riski yüksek bir alan olarak biliniyor.

Yaklaşık 4 bin nüfuslu Brendola’da çevre bilincinin son yıllarda arttığını belirten Beltrame, vatandaşların kötü koku ya da atık gördüklerinde belediyeye bildirim yaptığını ve bunun olası çevre sorunlarına erken müdahale imkânı sağladığını söyledi.

İlk ilan yılbaşı öncesinde yayımlansa da başvuru alınmadı. Ancak bu hafta Facebook’ta yeniden paylaşılan ilan sonrası çoğunluğu üniversite öğrencisi yaklaşık bir düzine kişi başvurdu.