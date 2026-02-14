Şiddetli yağışın ardından şaşırtan görüntü! Sel sularında kano ile ilerledi

  • İSTANBUL
Muğla’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları suyla kapladı. Köyceğiz'de sel sularının kapladığı yolda kano ile ilerleyen bir kişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla’da etkili olan sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.  Köyceğiz ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Dünden bu yana ilçede metrekareye 158 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Debisi artan Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinin beslediği Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Bugün Köyceğiz'in Gülpınar Mahallesi'nde ise bir kişi sağanağın neden olduğu sel sularının kapladığı yolda kano ile ilerledi. O anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

 

Ekipler seferber oldu

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 10 Şubat günü başlayan ve dün saat 21.00'e kadar etkisini sürdüren aşırı yağışlar nedeniyle il genelinde bazı bölgelerde su baskını ve sel meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, metrekareye Menteşe'de 127, Bodrum'da 109, Dalaman'da 140, Köyceğiz'de 158, Marmaris'te 134, Seydikemer'de 112 ve Ula'da 123 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Yağışların başladığı ilk andan itibaren sahada görev yapan ekiplerin; 759 personel, 499 araç, 126 iş makinesi, 100 motopomp ve 36 dalgıç pompa ile olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi.

 

5 bin 773 dekar tarım arazisi hasar gördü

İlk tespitlere göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ile 550 dekar seranın zarar gördüğü belirtildi. Sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve hortumun da etkili olduğu kentte, 44'ü ev ve iş yeri, 3'ü alabalık çiftliği olmak üzere toplam 47 yapının su baskını ve selden etkilendiği, 2 aracın hasar gördüğü, 20 evin ise tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi. Sel ve su baskınları nedeniyle 3 ahırda hasar meydana geldiği, 8 küçükbaş, 50 kanatlı hayvan, 100 kovandaki arılar ile 35 ton çiftlik balığının öldüğü bildirildi.

 

Toprak kayması yaşandı

Kent genelinde 14 ayrı noktada köprü ve yollarda hasar oluştuğu, iki bölgede toprak kayması meydana geldiği, bu güzergahlarda ulaşımın alternatif yollardan sağlandığı ifade edildi. Muğla Valiliği koordinesinde; kaymakamlıklar, belediyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile ilgili kurumların sahadaki çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

