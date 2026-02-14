  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhuriyet yine laik atak geçirdi! İBB’deki kreşlerde tacizden değil Kur’an’dan rahatsızlar İhtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı Ramazan bereketi Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar! Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest Boğazları bir yılda 84 bin 640 gemi geçti Tehlikeli yük riski arttı CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki! Dijital egemenlik savaşı başladı: Macron, algoritmaları ve botları hedef aldı! Hamas’tan Akit’e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes “Bu nasıl olabilir?” diye birbirine soruyor Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte
Yaşam Ölümle burun buruna! İnşaat demirleri otomobilin içine saplandı
Yaşam

Ölümle burun buruna! İnşaat demirleri otomobilin içine saplandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ordu Altınordu'da ani fren yapan inşaat demiri yüklü kamyondan kayan demirler, önünde bulunan otomobilin arka camından içeri girdi.

Ordu’da facianın eşiğinden dönüldü. Altınordu ilçesinde kırmızı ışıkta ani fren yapan inşaat demiri yüklü kamyondan kayan demirler, önünde bulunan otomobilin arka camından içeri girdi.

 

Sarsıntıyla demirler kaydı

Kaza, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamener Bulvarı’ndaki Kuğukent Kavşağı’nda meydana geldi. A.H.A., kullandığı 55 GM 378 plakalı inşaat demiri yüklü kamyonla kırmızı ışığa geldiğinde ani fren yaptı. Bu sırada kamyonun kasasındaki istiflenmiş haldeki bulunan inşaat demirleri, sarsıntıyla birlikte öne doğru kaydı. Demirler, A.Y. yönetimindeki 52 ABB 650 plakalı otomobilin arka camından içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, içindekiler yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!
Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!

Dünya

Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!

Ankara'da feci kaza motosikletli genç can verdi! Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı üzerinden otobüs geçti
Ankara'da feci kaza motosikletli genç can verdi! Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı üzerinden otobüs geçti

Yerel

Ankara'da feci kaza motosikletli genç can verdi! Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı üzerinden otobüs geçti

Feci kaza otomobil takla attı! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı sürücüden acı haber geldi
Feci kaza otomobil takla attı! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı sürücüden acı haber geldi

Yerel

Feci kaza otomobil takla attı! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı sürücüden acı haber geldi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23