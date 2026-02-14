Ölümle burun buruna! İnşaat demirleri otomobilin içine saplandı
Ordu Altınordu'da ani fren yapan inşaat demiri yüklü kamyondan kayan demirler, önünde bulunan otomobilin arka camından içeri girdi.
Ordu’da facianın eşiğinden dönüldü. Altınordu ilçesinde kırmızı ışıkta ani fren yapan inşaat demiri yüklü kamyondan kayan demirler, önünde bulunan otomobilin arka camından içeri girdi.
Sarsıntıyla demirler kaydı
Kaza, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamener Bulvarı’ndaki Kuğukent Kavşağı’nda meydana geldi. A.H.A., kullandığı 55 GM 378 plakalı inşaat demiri yüklü kamyonla kırmızı ışığa geldiğinde ani fren yaptı. Bu sırada kamyonun kasasındaki istiflenmiş haldeki bulunan inşaat demirleri, sarsıntıyla birlikte öne doğru kaydı. Demirler, A.Y. yönetimindeki 52 ABB 650 plakalı otomobilin arka camından içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, içindekiler yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
