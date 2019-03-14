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Koku alma kaybınız varsa ağız tadınızı da kaçırıyor!

Koku alamıyorsanız, ağzınızın tadı da kaçtı demek oluyor. Çünkü, tad alma ve koku alma duyumuz birbirine paralel.

14 Mart 2019 Perşembe 12:45
Koku alma kaybınız varsa ağız tadınızı da kaçırıyor!

Koku alamama durumu veya “koku körlüğü”, tıptaki adıyla “anosmi” sebebine bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilir. Tad alma duyumuz acı, ekşi, tuzlu, tatlı ve umami (tadı güzel olan şeyler) olmak üzere 5 farklı türden oluşmakta. Ancak bazı sebeplerden ötürü zaman içinde bu yetide birtakım bozukluklar meydana geliyor. Tad alma ve koku alma duyumuz birbirine paralel..

Ortaya çıktığı andan itibaren insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olan tat alma bozuklukları şikayeti ile yılda ortalama 200 binden fazla kişi doktora başvurmaktadır.

Koku alamıyorsanız, ağzınızın tadı da kaçtı demek oluyor..

Koku kaybında nezle, grip, sinüzit ve alerji gibi durumlardaki kayıplar genellikle geçicidir, bazen de sadece koku alma azlığı şeklinde olur. Buna “hiposmi” deniyor.

Burun tıkanıklığı ve koku bölgesine hava akımının ulaşmasını engelleyen büyümüş geniz etleri, burun etleri (nazal polipler), burun eğrilikleri (kemik eğriliği, deviasyon), burun eti büyümesi (konka şişmeleri) de koku kaybı yapabilir.

Bu anatomik bozukluklar düzeltildiğinde koku alma sıklıkla düzeldiğinden bunlardaki durum da geçicidir.

Yalnız sinüzit hastalığının süresi uzadıkça, yani kronik hale geldiğinde koku kaybı da değişik derecelerde kalıcı olabiliyor.

Koku sinirlerinin etkilendiği, baskı altında kaldığı ya da kesildiği durumlarda kalıcı kayıpları görebiliyoruz.

-Bunlar arasında bazı tümörler (burun, ön beyin, hipofiz bezi), geçirilmiş ameliyatlar, virüs infeksiyonları ile epilepsi (sara), Alzheimer ya da Parkinson gibi nörolojik hastalıklar ve yaşlılık var.

-Kemoterapi gibi ilaç kullanımları, toksinler ve kimyasal maddeler de koku alma bozukluklarına sebep olabiliyorlar. 

-Ayrıca yüz ve burun yapılarına olan kaza veya darbeler, sitemik ve ırsî hastalıklar ve psikiyatrik hastalıklar da koku kaybına sebep olabilirler.

Koku kaybının sebebi her türlü araştırma yapılsa da bazen belirlenemeyebilir.

Teşhis ve tedavi nasıl yapılıyor?

Günümüzde burun içerisini görmek için kullandığımız endoskoplar var. Bu sayede koku bölgesini engelleyen pek çok hastalığı veya anatomik bozukluğu doğrudan gözle görülebiliyor..

Koku alma ile yakından ilişkili burun içi örtüsünün yani mukozanın sağlığı hakkında önemli tesbitler yapılabiliyor. Hekimler gerekli durumlarda sinüslerin içerisini, koku sinirini ya da beynin ilgili bölümlerini inceleyebileceğimiz radyolojik yöntemlere başvuruyor.

Bazı merkezler çeşitli koku testleri ile koku kaybının düzeyi hakkında daha objektif bilgiler de elde edebiliyor.

Üst solunum yolu infeksiyonu ya da sinüzit gibi durumlar tedavi edildiğinde geçici kayıplar kendiliğinden çoğu kez düzelir.

Kronikleşmiş sinüzit, burun eğrilikleri ve polipler gibi koku bölgelerini engelleyen, tıkanıklık yapan hastalıklarda çeşitli ameliyatlar gerekli olabiliyor.

Tekrar vurgulamak gerekirse kronik ve özellikle polipli sinüziti (nazal polipozis) olan hastalarda erken tedavi ile koku alma düzeltilebiliyor ya da kötüleşmesi önleyebiliyor.

Sistemik sebepli ya da Parkinson gibi nörolojik kökenli hastalıkların ise ilgili branş hekimleriyle birlikte izlenmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:45
  1. Koku alamama
  2. koku körlüğü
  3. anosmi
  4. Tad alma duyusu
  5. tat alma bozuklukları
  6. Koku kaybı
  7. nezle
  8. grip
  9. sinüzit
  10. alerji
  11. hiposmi
  12. Burun tıkanıklığı
  13. nazal polipler
  14. burun etleri
  15. geniz etleri
  16. burun eğrilikleri
  17. burun eti büyümesi
  18. anatomik bozukluklar
  19. epilepsi
  20. Alzheimer
  21. Parkinson
  22. Kemoterapi
  23. ırsî hastalıklar
  24. Kronikleşmiş sinüzit
  25. Üst solunum yolu infeksiyonu

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