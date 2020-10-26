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Aktüel "Koku", 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu
Aktüel

"Koku", 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:51:01 -
"Koku", 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl sinemaseverlerle 8'inci kez buluşan Boğaziçi Film Festivali, film gösterimleri ve özel etkinliklerle devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenleniyor.

Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in uzun metraj filmi "Koku"nun gösterimi, film ekibinin katılımıyla Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi.

Gösteriminin ardından, yönetmenler Gördağ ile Çetin'in yanı sıra oyuncular Yunus Emre Yıldırımer, Eren Yılmaz, Önder Yalçın, görüntü yönetmeni Kaan Çalışkan ile yapımcı Hayati Yılmaz soruları yanıtladı.

Gördağ, karakterlere çok fazla müdahale etmemeye çabaladıklarını dile getirerek, filmde insanın kendi yarasını tanımadan iyileşmesinin ne kadar mümkün olduğunu sorguladıklarını söyledi.

Çetin de 2 yıla yakın proje geliştirme süreci yaşadıklarını belirterek, "Oldukça zorlayıcı bir çekim süreci yaşadık diyebilirim. Filmde geçen çiçeklerin İstanbul'a getirilmesi bile bir meseleydi. Açıkçası 250 saksıyı özel olarak getirdik. Pandeminin başladığı zamanlarda set ortamı kurmak zorunda kaldık, bu durum da zorlayıcı etkenlerden biriydi. " diye konuştu.

Filmin yapımcılarından Yılmaz ise hikayeyi okuduğunda çok etkilendiğini ifade ederek, "Zahmetli geçen 2 yılın ardından burada olmak mutluluk verici, bu şartlarda film izlemeye geldiğiniz ve salonu doldurarak bize bu onur yaşattığınız için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Felsefe profesörü İlhan, menopoza girmek üzere olduğunu öğrenince bir an önce çocuk sahibi olmak ister. Annesinin, erkek kardeşlerine olan düşkünlüğü yüzünden eksik ve yarım sevgilerle büyümüştür. Psikoloji yüksek lisans öğrencisi Mustafa'yla para karşılığında anlaşarak hamile kalır. Sıkıntılı hamilelik sürecini Mustafa’nın ailesinin Malatya’daki köyünde atlatması gerekir. Köyde, ninesini yeni kaybetmiş sağır ve dilsiz bir kızla yolları kesişir. Küçük kız, ninesinin nergis kokusunu anımsatan parfümü nedeniyle İlhan'a bir anda bağlanır. İlhan gerçek ve karşılıksız sevginin ne demek olduğunu Zel'den öğrenecektir."

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında yarın Beyoğlu Sineması'nda "Salınger Yılım", "Odaklan Babaanne", "Güzel Günler Bizi Bekler", "Güneşin Çocukları", Kadıköy Sineması'nda ise "Şeytan Yoktur", "Ölü Ekmeği", "Kumbara" ve "Mavzer" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

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