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Gündem Kokoreççinin en ‘kurnaz’ müşterisi! Burada mı yersiniz, paket mi olsun Tilki Bey?
Gündem

Kokoreççinin en ‘kurnaz’ müşterisi! Burada mı yersiniz, paket mi olsun Tilki Bey?

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Sivas'ta bir seyyar kokoreç tezgâhına her akşam gelen tilki, kendisi için ayrılan kokoreci yedikten sonra bölgeden uzaklaşıyor. Tezgâh işletmecisinin aktardığına göre tilki, zaman zaman kokoreci paket olarak alıp götürüyor.

Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde seyyar kokoreççilik yapan Emin Akalın'ının tezgâhına bir süredir düzenli olarak gelen tilki, akşam saatlerinde tezgâhın çevresinde bekliyor. Kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreç bazen tezgâhın yakınına bırakılıyor, bazen de ekmek arasına konularak paket yapılıyor.

Tilki kimi zaman yemeğini bulunduğu yerde yerken, kimi zaman da paketini alarak gözden kayboluyor. Her akşam tekrarlanan bu sıra dışı buluşma, yemek yemeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

"BAZEN BURADA YER, BAZEN DE PAKET YAPARIZ, ALIR GÖTÜRÜR EVİNDE YER"

Tilkinin de müşterilerinden birisi olduğunu ifade eden Akalın, "Bu tilki her akşam gelir. Buradan kısmetini alır ve yer. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkânın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki. Her akşam illaki gelir. Bunu gören müşteriler de hem şaşırıyor hem de hoşlarına gidiyor. Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür evinde yer. O da bizim müşterilerimizden birisi. Müşteriler bu durumu çok garipsiyorlar ve bana, 'Tilki normalde kurnaz bir hayvandır, insandan kaçar. Demek ki o da kokorecin lezzetini beğenmiş ki sürekli geliyor vazgeçemiyor' diye söylüyorlar" dedi.

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